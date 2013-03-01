В Кабмине разработали проект закона о сокращении использования фосфатов в бытовой химии

Речь, в частности, идет об уменьшении и постепенном выводе из употребления моющих средств, содержащих фосфаты. Проект закона разработан во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 03.01.2012.

Целью проекта Закона является уменьшение использования на территории Украины синтетических моющих средств и товаров бытовой химии на основе фосфатов. На сегодня никаких мер для этого не предпринимается. Как следствие - данные статистики свидетельствуют о сохранении тенденции поступления в водные объекты Украины значительного количества фосфатов. Например, в 2011 году в Днепр попало 2850 тонн фосфатов.

Как известно, фосфаты, поступающие в окружающую природную среду при использовании синтетических моющих средств, - один из главных факторов загрязнения поверхностных водных объектов, также может приводить к развитию таких негативных процессов как эвтрофикация (цветение) воды. Кроме того, через питьевую воду, источниками которой являются водоемы, фосфаты негативно влияют непосредственно на здоровье людей.

Повышенная концентрация фосфатов в сточных водах, поступающих на очистные сооружения предприятий водопроводно-канализационного хозяйства приводит к тому, что очистные сооружения не справляются с удалением фосфатов. Модернизация изношенных очистных сооружений для очистки вод от фосфатов требует выделения значительных финансовых ресурсов.

Большинство стран мира (в частности Италия, Австрия, Голландия, Норвегия, Германия, Канада и США) добровольно отказались от применения в быту моющих средств на основе фосфатов. Регламентом Европейского Парламента и Совета ЕС от 31.03.2004 "О моющих средствах" установлены жесткие требования по постепенному прекращению поступления на рынок стиральных порошков, с содержанием фосфора в два этапа: до 30 июня 2013 года и до 1 января 2017 года. Кроме того, проект технического регламента Таможенного союза также предусматривает полное удаление фосфатов из состава синтетических моющих средств в 2020 году.

Законопроектом, разработанным Минэкономразвития, предполагается запретить производство, импорт и реализацию на территории Украины синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, в составе которых массовая доля фосфатов в пересчете на Р2О5 (общий фосфор) составляет более:

17 процентов - с 1 января 2014 года;

10 процентов - с 1 января 2016 года;

5 процентов - с 1 января 2019;

0,7 процента - с 1 января 2021 года.

Принятие этого законопроекта позволит сократить поступление фосфатов в окружающую природную среду, что в свою очередь, будет способствовать уменьшению загрязнения поверхностных водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения. Это, с одной стороны, сократит расходы на очистку водоемов, с другой - защитит здоровье людей. А в целом - усилит охрану окружающей природной среды и позволит увеличить реализацию продукции на европейский рынок.

Контролировать результаты Минэкономразвития будет при помощи ежегодного анализа статистических данных об объемах фосфатов, поступающих в водные объекты и затратах на очистку сточных вод от загрязнения фосфатами.

Сейчас проект этого Закона подготовлен и выставлен на сайте для обсуждения и внесения замечаний и предложений.