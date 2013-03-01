Янукович: Аграрный сектор в течение 3 лет демонстрирует стабильный рост

И теперь уже сделаны важные шаги к реформированию аграрного сектора. Однако для того, чтобы он был еще более привлекательным для инвесторов, необходимо содействовать социально-экономическому развитию сельских территорий. Об этом cегодня во время пресс-конференции, заявил президент Виктор Янукович.

«Мы сделали важные шаги к реформе агропромышленного комплекса. Вообще, агропромышленный комплекс сейчас показывает превосходную динамику за последние три года. Мы имеем отличные показатели, и у нас есть большой оптимизм», отметил Президент.

По мнению Виктора Януковича, чтобы сделать агропромышленный комплекс более привлекательным для вложения инвестиций, необходимо развивать социально-экономическую инфраструктуру сельских территорий.

«Для того чтобы этот сектор экономики стал привлекательным для инвесторов, нам предстоит многое сделать надо восстановить инфраструктуру села, создать надлежащие условия для жизни людей, построить дороги, восстановить клубы, ФАПы и т.д. Но я убежден в том, что владельцы земли, селяне, будут защищены. Мы знаем, как это сделать», подытожил Глава государства.