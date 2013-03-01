Латиноамериканское евро: Никарагуа осуществила первые платежи в валюте сукре

Никарагуа стала еще одной страной Латинской Америки, начавшей использовать для взаиморасчетов с партнерами условную денежную единицу стран Боливарианского альянса народов нашей Америки (АЛБА) - сукре, сообщают местные СМИ.

Как сообщает РИА Новости, в результате трех финансовых операций венесуэльские контрагенты закупили в Никарагуа 500 тонн черной фасоли, столько же тонн масла и 1,5 тысячи тонн сахара. Платежи были осуществлены во время проведения заседания политического совета АЛБА, проходящего в Каракасе.

В ходе заседания глава МИД Венесуэлы Элиас Хауа прервал обсуждение повестки дня, чтобы дать возможность его участникам в прямом эфире увидеть совершение этих финансовых расчетов между банками Никарагуа и Венесуэлы. "Этот механизм позволяет уйти от использования доллара при сделках между странами региона и помогает экономить валюту для ее использования при развитии производства", - сказал Хауа.

Решение ввести общую денежную единицу было принято участниками АЛБА в ноябре 2008 года. По мнению стран-участников АЛБА, новая денежная единица позволит противодействовать финансовому кризису и отказаться от доллара в региональных сделках. Стоимость сукре составляет примерно 1,25 доллара США.

АЛБА была создана по инициативе лидеров Кубы и Венесуэлы Фиделя Кастро и Уго Чавеса в 2004 году в противовес американской инициативе свободной экономической зоны двух Америк. В состав АЛБА входят такие латиноамериканские страны как Венесуэла, Куба, Боливия, Эквадор, Никарагуа, Доминикана, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда.