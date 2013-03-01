Минагрополитики: Аграрии смогут одалживать на полевые работы в Земельном банке

А это примерно на 10% меньше, чем у коммерческих банков. Однако сейчас именно эти банки предоставляют аграриям средства на проведение весенне-полевых работ. Через них сельхозпроизводители планируют привлечь около 7,7 миллиарда гривен. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк в своей авторской статье для информационного агентства УНИАН.

«Часть суммы, которой не хватает на весенне-полевые работы, планируется привлечь через банковские кредиты, а это около 7,7 миллиарда гривен. Однако это не дорога с односторонним движением. Коммерческие банки должны понять, что им выгодно уже сегодня снизить процентные ставки по кредитам для аграриев», - отметил Николай Присяжнюк.

По мнению министра, если банки решатся на этот шаг, то уже в следующем году получат стабильных партнеров среди сельхозпредприятий, для которых кредитные средства позволят увеличить производство.

«Уже сегодня более ста банков Украины кредитуют предприятия агропромышленного комплекса, преимущественно на краткосрочную перспективу на различных условиях и под разные проценты. Однако стоимость кредитов сегодня остается довольно высокой. Так, процентные ставки, под которые привлекались кредиты в 2012 году, в среднем по Украине, составляли 22-24% годовых. При этом стоимость кредитов иностранных банков оказалась всего на 2 процентных пункта ниже, чем отечественных», - подчеркнул глава ведомства.

По словам министра, вскоре аграриев будет кредитовать Государственный земельный банк лишь под 10-12% годовых. Уже сейчас на временный счет в Национальном банке Украины перечислено бюджетные средства в размере 120 миллионов гривен.

Министр также напомнил, что всего на весенне-полевые работы в этом году аграрии потратят около 38,6 миллиарда гривен, что на 1,3 миллиарда больше, чем в прошлом году. Так, на материально-техническое оснащение будет направлено более 28,5 миллиарда гривен, что на 500 миллионов больше, чем в 2012 году.