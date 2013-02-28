Минагрополитики: к 2020 году в Украине появятся 450 га новых тепличных комплексов

Таких результатов удастся достичь, в том числе, благодаря строительству новых тепличных комплексов. А это, в свою очередь, поможет уменьшить импортозависимость Украины в межсезонье и удержать стабильную цену на овощи закрытого грунта. Об этом сообщил директор Департамента земледелия Минагрополитики Александр Демидов.

В 2012 году отечественные аграрии собрали 10 миллионов тонн овощей, что стало одним из крупнейших урожаев за годы независимости. Для того же, чтобы закрепить и увеличить эти показатели до 2020 года, Минагрополитики будет способствовать развитию современных высокотехнологичных теплиц, сети современных овощехранилищ и оптовых сельскохозяйственных рынков.

«В прошлом году были запущены новые тепличные комплексы на 26 га. С целью увеличения производства овощей закрытого грунта планируется увеличить количество тепличных комплексов еще на 450 га до 2020 года », - отметил Александр Демидов.

Для этого Правительство частично возмещает стоимость строительства теплиц и предусматривает возможность предоставления компенсации процентной ставки сельскохозяйственным предприятиям по кредитам, привлеченным для внедрения энергосберегающих технологий, производства сельскохозяйственной продукции растениеводства в закрытом грунте, а также приобретение систем и оборудования для теплиц, оборудование для сортировки, упаковки, палетизации сельскохозяйственной продукции собственного производства.

По словам директора Департамента, благодаря такой государственной поддержке за десять лет валовой сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных предприятиях достигнет 638-700 тысяч тонн.