Эксперты: Снижение единого соцвзноса до 15 % выведет зарплаты из тени

Такое мнение высказал Виталий Михайлов, председатель правления комитета по управлению персоналом Европейской Бизнес Ассоциации в ходе круглого стола «Когда украинцы будут получать «белые» зарплаты? Снижение социального налога и детенизация экономики», состоявшемся в информационном агентстве «Украинские новости».



«Сегодня работодатель на каждую тысячу зарплаты должен по факту выплатить около 1600 грн. То есть налоговая нагрузка в целом составляет около 60%. Если же единый социальный взнос будет понижен, ему легче будет принять решение в пользу «белых» зарплат. Ведь экономия на налогах в таком случае составит минимум 20%. А 20% в бизнесе – большие деньги. Поэтому мы ждем от правительства и парламента этого шага», – отметил Виталий Михайлов.

В ходе круглого стола были озвучены также результаты опроса, проведенного порталом rabota.ua. Согласно его результатам, только 37% украинцев получают полностью «белую» заработную плату. При этом каждый шестой сотрудник работает вообще не официально. 40% населения получают официально лишь часть своей зарплаты, при этом 33% большую ее часть получают именно «в конвертах».

Напомним, первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов недавно заявил, что правительство планирует внести в Верховную раду законопроект о снижении ставки единого социального взноса до 15%. На данный момент ставка единого социального взноса составляет от 34,7% до 49,7% в зависимости от класса профессионального риска производства.