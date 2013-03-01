Телеканалы проверят на скрытую рекламу алкоголя

Напомним, что согласно внесенным изменениям в действующее законодательство в настоящее время в Украине телевизионная реклама алкогольной продукции запрещена. На телевидении и радио ролики, содержащие рекламу алкоголя, могут выходить в эфир только с 23.00 до 6.00. Тем не менее, в последнее время наблюдаются грубые системные нарушения этих требований.

Поэтому Общественный совет при Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил проверить соблюдение телерадиокомпаниями законодательства относительно спонсорства алкогольных напитков. Для фиксации нарушений «общественники» обратились в Нацсовет с просьбой провести мониторинг эфира как в рабочие, так и в выходные дни.

Причем, речь будет идти не только о ротации роликов, но и о скрытой рекламе. Как показывают результаты всеукраинских исследований, проведенных Киевским международным институтом социологии (4-10 февраля, 2000 респондентов-телезрителей) 89,6% украинцев считают любые упоминания наименований торговых марок алкоголя рекламой. Причем, это прямо влияет на их поведение, как потребителей – особенно на молодежь. Каждый пятый респондент в возрасте 18-29 лет отметил, что покупает алкоголь именно тех марок, информацию о которых получает благодаря телевидению. В то же время, по данным ВООЗ, Украина занимает первое место в мире по употреблению алкоголя детьми и молодежью – 40 % жителей нашей страны в возрасте 14-18 лет систематически потребляют алкогольные напитки.