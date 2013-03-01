Прокуратура обвинила налоговиков в незаконных штрафах

Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

В сообщении отмечается, что прокуратура провела в органах Государственной налоговой службы в Одесской области проверку соблюдения и применения требований Налогового кодекса Украины и закона о Государственной налоговой службе.

“Установлено, что служебные лица Государственной налоговой инспекции в г. Ильичевске, превышая свои служебные полномочия, незаконно вмешивались в хозяйственную деятельность субъектов, относящихся к категории «малого бизнеса», путем проведения проверок по искусственно созданным основаниям и применения по их результатам штрафных санкций к предпринимателям”, - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что по данному факту 27 февраля начато досудебное расследование по предварительно правовой квалификации ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий), о чем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.