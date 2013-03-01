Киевсовет передал Фроловскому монастырю 14 строений

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 72 из 89 зарегистрированных депутатов.

Согласно принятому решению, религиозной общине передается в собственность 6 объектов общей площадью 1972 кв. м и остаточной стоимостью 4 тыс. 893 грн; и в бессрочное бесплатное пользование 14 объектов общей площадью 9981 кв. м и остаточной стоимостью 916 тыс. 380 грн.

Из указанных 14 корпусов 13 являются объектами, которые объявлены памятниками архитектуры национального значения: трапезная, Воскресенска церковь, Вознесенская церковь, дом игуменьи, колокольня, жилой дом (корпус №11), корпуса №№5-10, 16.

Кроме того, передаются в собственность памятники архитектуры местного значения - церковь Казанской Божией Матери и корпус №12.

Решение принято с учетом обращения митрополита Киевского и Всей Украины Владимира от 6 октября 2011 года, религиозной общины Свято-Фроловского монастыря и согласия Министерства культуры (письмо от 23 ноября 2012 года). Отмечается, что здания исторически были собственностью монастыря и теперь община планирует воссоздать архитектурный комплекс монастыря.