Нафтогаз Украины хочет платить почти в 3 раза меньше налогов

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает снизить налоговую нагрузку на компанию до 11-12% от оборота (на сегодня она достигает 30%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Правления НАК "Нафтогаз Украины" Эдуард ШВЫДКОЙ в ходе международной конференции “Нефтегазовый комплекс Украины: надежность, стабильность и перспективы” в рамках 11-го Международного форума “Нефть и газ 2007" сегодня в Киеве.

"У нас есть предложения, которые мы передали в правительство, согласно которым платежи "Нафтогаза Украины" в бюджет должны составлять 11-12% от оборота компании. Это непопулярная мера, но необходимая", - сказал он.

Э.ШВЫДКОЙ отметил, что за последние шесть лет рентная плата для компании за добываемые углеводороды возросла в 12 раз.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 30,3% или на 3,552 млрд. грн., по сравнению с 2005 годом, до 15 млрд. 289,7 млн. грн. при консолидированном доходе 64,7 млрд. грн, что соответствует налоговой нагрузке в размере 23,6% от оборота.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.