Суд оштрафовал крымского миллионера за злоупотребление

Прокуратура намерена обжаловать решение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, бизнесмен обвинялся по нескольким статьям уголовного кодекса, среди которых - мошенничество, присвоение средств, их легализация преступным путем и злоупотребление служебными положением.

Суд, заседание которого прошло 26 февраля, признал экс-депутата горсовета Симферополя виновным только по последней статье - по одному эпизоду в Евпатории, на приговор – назначение штрафа – повлияло истечение сроков давности дела. По остальным эпизодам Й.Файнгольда оправдали.

Кроме Й.Файнгольда, еще два человека должны заплатить штрафы - 34 и 95 тыс. грн. Первый обвинялся в злоупотреблении положением, второй – по такой же статье, а также во взяточничестве. Еще 5 человек суд оправдал.

Как сообщал УНИАН, прокуратура в ноябре 2011 года проинформировала, что в ее производстве находятся девять уголовных дел против экс-депутата горсовета, они объединены в одно производство. Правоохранители несколько раз задерживали бизнесмена, а суд отпускал. В конце концов суд избрал для Й.Файнгольда подписку о невыезде.

По результатам расследования в феврале 2012 года бизнесмену предъявлено обвинение в завладении при пособничестве еще 7 человек имуществом 44 предпринимателей из Боярки (Киевская область), Симферополя и Евпатории на общую сумму почти 2 млн. грн. Кроме того, ему инкриминируется присвоение коммунального имущества стоимостью 200 тыс. грн.