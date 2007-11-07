В Киеве еще 2 улицы переведут на одностороннее движение

Одностороннее движение в Киеве предполагается ввести на улицах Большой Васильковской и Горького.

Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Главного управления транспорта, связи и информатизации Иван ШПИЛЕВОЙ.

“Следующее одностороннее движение - мы сейчас будем заказывать реконструкцию по ул. Красноармейской (прежнее название ул. Большой Васильковской – УНИАН) и Горького”, - информировал он.

На вопрос относительно возможных сроков реализации этого проекта И.ШПИЛЕВОЙ ответил, что это можно сделать уже в следующем году.

“Сначала было организовано по Владимирской вниз, по Тарасовской вверх. Сейчас по Саксаганского - из города, по Жилянской – в город. Следующий этап – по Горького – вниз, по Красноармейской – вверх. Таким образом, мы постепенно будем вводить одностороннее движение”, - добавил И.ШПИЛЕВОЙ.

Как сообщал УНИАН, одностороннее движение на ул. Жилянской и Саксаганского было официально открыто 27 октября с.г. Общая стоимость работ по реконструкции обеих улиц для введения одностороннего движения составляет 49,5 млн. грн. Предусмотрено, что такая организация движения на наиболее загруженных улицах города даст возможность ликвидировать заторы и значительно улучшить движение транспорта.