В Харькове теперь штрафуют людей, которые неправильно выгуливают собак

Коммунальное предприятие «Центр обращения с животными» начало штрафовать в Харькове людей, которые выпускают собак на улицу без присмотра.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на директора предприятия Юлию Шаповалову.

По ее словам, с 1 января 2013 года коммунальное предприятие получило полномочия взимать штрафы с людей, которые выпускают собак на улицу и оставляют их без присмотра.

Ю.Шаповалова отметила, что такие животные загрязняют территории и могут представлять угрозу для людей. Штрафуют людей по ст.152 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов».

Как сообщила Ю.Шаповалова, сумма штрафа составляет от 340 до 1360 грн, И сегодня предприятие составило уже около 15 актов. По ее словам, чаще всего их составляют тогда, когда владельцы приезжают в приют забирать отловленных животных. В таком случае они оплачивают также расходы предприятия на содержание собак.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на сессии Харьковского горсовета принято решение о выделении в 2013 году средства в сумме 6,45 млн грн на реализацию городской программы обращения с домашними животными и регулирования их численности.

По данным Департамента жилищного хозяйства, основные расходы будут направлены на отлов бездомных животных и содержание Центра обращения с животными. Так, планируется, что в этом году для центра построят два помещения для содержания собак и кошек.