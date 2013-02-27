У Азарова решили перейти на новые принципы кредитования экономики

Правительство планирует внедрить современные методы оценки эффективности бюджетных расходов и соответствующего программного управления. Это сориентирует бюджетный процесс на прозрачное распределение средств и максимально эффективное управления бюджетными ресурсами в соответствии с приоритетами государственной политики, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, будет активизирована политика привлечения инвестиций в те секторы экономики, которые обеспечат рост; предприняты меры по развитию высокотехнологичных и инфраструктурных отраслей экономики. Будет осуществляться прямая бюджетная поддержка ряда проектов, направленных на структурную модернизацию промышленности. В первую очередь, это касается авиационной отрасли, оборонно-промышленного комплекса и пр.

В то же время, стратегия господдержки отраслей экономики будет формироваться с учетом того, способно ли государство в достаточном объеме финансировать отдельные предприятия или экономические кластеры. При отсутствии таких возможностей, будут привлекаться прочие источники инвестиций: собственные средства предприятия, доходы от приватизации, кредитные ресурсы и пр. Это позволит высвободить бюджетные средства для поддержки приоритетных отраслей экономики, повысить их оборачиваемость и увеличить доходы бюджета, снизить уровень государственного долга и обеспечить стимулирование внутреннего производства.