Мэра города Арциз Одесской области поймали на взятке
10:49, 27 февраля 2013Общество
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Мэр города Арциз Одесской области Юрий Михайлов задержан по подозрению в получении крупной взятки.
Сумма взятки эквивалентна 25 тыс. долларов
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Главном управлении МВД Украины в Одесской области.
По его данным, сумма взятки составила эквивалент 25 тыс. долларов, задержание проводили правоохранители, прибывшие из Киева.
В прокуратуре Одесской области УНИАН не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. «Наше ведомство к этому отношение не имеет», сказали в пресс-службе прокуратуры.
Также не располагают никакой информацией в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.
Информацию о взятке неофициально подтвердили сотрудники Арцизской районной администрации.
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