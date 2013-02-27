Мэра города Арциз Одесской области поймали на взятке

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Главном управлении МВД Украины в Одесской области.

По его данным, сумма взятки составила эквивалент 25 тыс. долларов, задержание проводили правоохранители, прибывшие из Киева.

В прокуратуре Одесской области УНИАН не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. «Наше ведомство к этому отношение не имеет», сказали в пресс-службе прокуратуры.

Также не располагают никакой информацией в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Информацию о взятке неофициально подтвердили сотрудники Арцизской районной администрации.