Минэкономразвития разъяснит предпринимателям закон «О внутренней торговле»

Напомним, что «Закон о внутренней торговле» № 9443 был разработан Кабинетом Министров и зарегистрированный в парламенте в ноябре 2011 года, однако в декабре прошлого года он был отозван.

Сейчас документ находится в Министерстве экономического развития и торговли на доработке, в ходе которого будут внесены все предложения и замечания, предоставленные народными депутатами и общественностью. Для этого правительство планирует активизировать диалог с представителями бизнеса, общественных организаций и ритейла, а также организовать всестороннее информационное сопровождение каждого пункта Закона. Это необходимо сделать для того, чтобы максимально информировать население о грядущих изменениях.

В Министерстве отмечают, что именно неосведомленность граждан о позитивных изменений, которые будут происходить в ходе реформирования в украинской экономике в целом, дает возможность заинтересованным лицам влиять на человеческое сознание и манипулировать им.

Так, 28 февраля в ходе программы «Опыт» на Первом Национальном канале директор департамента развития торговли Минэкономразвития Игорь Гарбарук отметил, что во время проведения совещания по обсуждению Закона о внутренней торговле, был высказан ряд негативных оценок относительно внедрения нововведений. Однако общение с рядовыми предпринимателями показало, что подавляющее большинство просто не знает, какие именно изменения будут происходить, и каким образом они повлияют на картину в целом.

«Практически каждый день идет открытый диалог, мы общаемся с представителями бизнеса, общественных организаций. Когда выслушиваешь хозяев крупных рынков, действительно складывается одно впечатление-и скорее негативное, чем позитивное. Когда подходят предприниматели, торгующие на этих рынках, складывается совсем другое впечатление: они говорят - «этого мы не знали, этого не поняли, а мы думали, что надо подписывать 9 отдельных договоров на дополнительные услуги», то есть в данном случае проблема была в том, что информационная компания по этому поводу должна быть более существенной», - отметил Игорь Гарбарук.

Теперь Министерство экономического развития и торговли усилит коммуникацию с общественностью относительно Закона о внутренней торговле, чтобы согласовать все положения, которые непонятны или вызывают нарекания.