100 активистов и писателей стали на защиту книжного магазина «Знання»

В Киеве проходит акция в поддержку книжного магазина «Знання», которому угрожает выселение из помещения на Крещатике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», председатель творческого объединения «Последняя баррикада» один из организаторов акции Олесь ДОНИЙ отметил: «Воинствующий капитализм, к сожалению, не видит разницы между объектами «культуры» и бутиками, кофейнями и другими заведениями». Потому участники акции стремятся, чтобы «этот случай привлек внимание общественности» к данной проблеме.

При этом председатель ассоциации украинских издателей Александр АФОНИН напомнил, что еще недавно на Крещатике было 7 книжных магазинов, а во всем Киеве 140. «Сейчас в 88-ми из них расположены пивбары, игровые автоматы, магазины одежды и тому подобное», - сказал А.АФОНИН и добавил: «мы не хотели делать из этой акции политическую, но придется». По его словам, «КГГА ищет компромат на магазин. Любой». Он также сообщил, что участники акции имеют полторы тысячи адресов и телефонов киевлян, которые готовы в случае силового захвата книжного магазина не допустить этого.

В данное время в книжном магазине собралось свыше 100 общественных активистов и писателей. В частности, в рамках акции свое мнение относительно указанной проблемы выразили известные писатели Юрко ПОКАЛЬЧУК и Сергей ПАНТЮК. В акции принимают участие, в частности, председатель Львовского форума издателей Александра КОВАЛЬ и известный журналист Владимир АРЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, Киевские городские власти намерены отменить договор аренды помещения магазину «Знання» (ул. Крещатик, 44-А), в котором он находится 70 лет.