Киевская налоговая раскрыла центр фиктивного банкротства

Согласно сообщению, так называемый «центр» состоял из двух сотрудников – организатора и курьера. Злоумышленники пользовались печатями несуществующих субъектов хозяйствования и имели на руках заявления от граждан, предоставляющие право ведения хозяйственной деятельности на фиктивных предприятиях.

«Ведутся следственные действия и сбор дополнительных материалов для привлечения к ответственности тех, кто пользовался услугами фиктивных и транзитных предприятий для признания банкротства», - сказано в сообщении ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, объем теневых операций и операций с использованием услуг конвертационных центров в Киеве в 2012 году достиг 200 млн грн, из-за чего прямые потери государственного бюджета составили порядка 30 млн грн. Предприятия, пользовавшиеся услугами раскрытых конвертационных центров в 2012 году, дополнительно уплатили в бюджет более 173 млн грн, что составило около трети аналогичных платежей по Украине.