Лидер коммунистов Крыма назвал конфликт на Ай-Петри ”показухой”

Лидер коммунистов Крыма, автор закона об уголовной ответственности за самовольные захваты земли Леонид ГРАЧ называет «показухой» снос самостроев на плато Ай-Петри.

Об этом Л.ГРАЧ заявил сегодня журналистам в Симферополе, передает корреспондент УНИАН.

«Этот эпизодик (снос строений на Ай-Петри – УНИАН) небольшой, думаю это выборочно, и на этом и закончится. Я не доволен тем, что эта показуха с одной стороны, как это было на Ай-Петри, так как ранее в Симферополе этот закон (об ответственности за самозахваты – УНИАН) не срабатывал, так как этот закон не срабатывал и в судакском регионе, - отметил лидер коммунистов Крыма. - Я считаю, что за этим (сносом самозахватов на Ай-Петри - УНИАН) стоит, во-первых, заказ определенных сил. В данном случае сил, которые интересуются землей на Ай-Петри, сил, которые прекрасно понимают, какая там кормушка может быть с точки зрения того, если они там будут властвовать».

По мнению Л.ГРАЧА, все «будет разыграно только в межнациональной сфере и не более». «Потому что одному нельзя, так другому, наверное, на том же месте в Ай-Петри можно», - заявил он.

Л.ГРАЧ также сказал, что из сотрудников милиции, которые сносили самострои на Ай-Петри, сделают «козлов отпущения». «Несмотря на то, что доблестно милиция себя повела, я так считаю, с точки зрения соответствующей операции, но я понимаю, что это один раз дали им такое разрешение – в данном случае дали тем сотрудникам, которые не выше по званию майора. И я прекрасно понимаю, что завтра-послезавтра их определят, как говорится, в козлы отпущения», - заявил Л.ГРАЧ. Он также добавил, что снос самостроев перед заседанием СНБОУ, которое будет посвящено земельной проблеме (в том числе и в Крыму), приведет к резкой критике руководства страны действий милиции. «Более того, эта показуха перед ожидаемым выездным заседанием Совета безопасности вне всякого сомнения превратится в погром милиции – прежде всего, и со стороны Президента и Совета безопасности, потому что они сами поощряли такие действия Меджлиса не один раз и не один год», - сказал Л.ГРАЧ.

Тем не менее, заявил Л.ГРАЧ, он доволен, что закон об ответственности за самозахваты, наконец, начал работать. «Я лично рад, что, как и положено с юридической чистоты, было проявлено правовое действие к самозахвату и самовольному строению. Доволен тем, что это правопорядок, который должен соблюдаться всеми и вся, - сказал Л.ГРАЧ. – Я доволен, что этот закон начал работать».

Как сообщал УНИАН, 6 ноября на плато Ай-Петри проводился снос самовольных строений бизнесменов - крымских татар. Крымские татары утверждают, что в ходе сноса строений их избили правоохранители. В милиции отмечают, что снос проводился на законных основаниях, по решению суда, ситуация была спокойная. Глава Верховной Рады АРК Анатолий ГРИЦЕНКО и глава Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА одобрили снос самовольных строений.