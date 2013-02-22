Умер автор песни «Чорнобривці» Николай Сингаевский

Как сообщает Українська літературна газета, Н.Сингаевский умер на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Писатель родился 12 ноября 1936 года на Полесье в небольшом селе Шатрище Коростенского района Житомирской области. Учась в Киевском университете, внештатно работал в редакциях различных газет. По окончании вуза работал заведующим отделом поэзии «Литературной Украины», заместителем директора Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Украины, заведующим отделом литературы и искусства журнала «Утро». На протяжении многих лет - главным редактором журнала «Пионерия».

Первые произведения Н.Сингаевского печатались в районной газете «Советское Полесье» и в областной «Советская Житомирщина». Позже в газете появилась подборка стихов с напутственным словом Максима Рыльского, пишет Корреспондент.

В 1958 году увидел свет первый сборник для детей «Жива криничка».

Н.Сингаевский написал более сорока книг - поэтических и прозаических, из них половина - для детей.

За книги «Вогневиця» и «Поступ» Н.Сингаевский удостоен звания лауреата Республиканской комсомольской премии имени Н.Островского.

Много мелодий, написанных композиторами на стихи поэта, получили необычайную популярность: «Чорнобривці», «Безсмертник», «Полісяночка», «В краю дитинства», «Сонце в долонях», «Розляглося наше поле» и другие.