Официальный курс валют на 22 февраля

04:00, 22 февраля 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 21 февраля – 799.3000)

100 EUR – 1053.9570 (на 21 февраля – 1068.6641)

10 RUR – 2.6437 (на 21 февраля – 2.6599)

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