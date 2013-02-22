Официальный курс валют на 22 февраля

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 21 февраля – 799.3000) 100 EUR – 1053.9570 (на 21 февраля – 1068.6641) 10 RUR – 2.6437 (на 21 февраля – 2.6599) Все курсы валют на 22 февраля

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