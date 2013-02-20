Министр обороны Украины просит Россию выделить причал в Севастополе

Как пишет газета "Новый Севастополь", об этом сообщил П.Лебедев сегодня в Севастополе на встрече с главой российского военного ведомства.

"У нас очень много нерешенных вопросов, которые зависли. Один из них выделение причала для украинской подводной лодки "Запорожье", которая скоро выйдет из завода", - отметил П.Лебедев.

Он рассказал, что во время раздела Черноморского флота бывшего Советского Союза были поделены и причалы.

"Украинской стороне местом базирования подводных лодок была выделена Балаклава, которая сейчас является демилитаризованной зоной", - сказал П.Лебедев.

*** В период с 18 по 20 июля 2012 года проходил очередной этап ходовых испытаний подводной лодки “Запорожье”, во время которого украинскими подводниками осуществлено пробное погружение подводной лодки.

С 2009 года ПЛ "Запорожье" проходит ремонт в Севастопольском судоремонтом заводе ЧФ РФ.