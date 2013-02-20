Прибыль украинских банков в январе сократилась на 11%
17:39, 20 февраля 2013Общество
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Прибыль банков Украины в январе 2013 года составила 580 млн грн, что на 11% меньше показателя января 2012 года, сообщается на сайте НБУ.
Доходы банков сократились / Фото: ИТАР-ТАСС
Согласно сообщению, активы банков в январе выросли на 0,9% или на 10,153 млрд грн — до 1,137 трлн грн.
Как сообщал УНИАН, активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Общие активы банков в 2012 году выросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при этом в структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%.
Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .
По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.
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