Прибыль украинских банков в январе сократилась на 11%

Согласно сообщению, активы банков в январе выросли на 0,9% или на 10,153 млрд грн — до 1,137 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Общие активы банков в 2012 году выросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при этом в структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%.

Украинские банки по итогам 2012 года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.