В субботу в Украине будет идти снег

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах северной половины страны гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной и восточной части на протяжении суток будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза (в центральных областях ночью и днем 0-5° мороза); на Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве и области ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза. В г. Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.