Экспорт зерна запретят еще на месяц?

Правительство планирует перенести сроки начала экспорта 1,2 млн. тонн зерновых из Украины с 1 ноября 2007 года на 1 января 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, об этом сообщил министр экономики Анатолий КИНАХ.

По его словам, при этом правительство не собирается менять размер экспортных квот.

Перенос сроков экспорта, по мнению А.КИНАХА, необходим для того, чтобы правительство смогло лучше проанализировать тенденции на мировых рынках зерна, а также завершить формирование государственного продовольственного резерва.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября правительство ввело квоты на экспорт зерна с 1 ноября 2007 года по 31 марта 2008 года в размере 1,203 млн. тонн.

Квота введена на экспорт кукурузы в размере 600 тыс. тонн, ячменя – 400 тыс. тонн, фуражной пшеницы 6-го класса – 200 тыс. тонн и ржи – 3 тыс. тонн.