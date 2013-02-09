Лестницу к памятнику Магдебургскому праву в Киеве отреставрируют за 10 миллионов

Такая сумма указана в утвержденном вчера Киевсоветом столичном бюджете, текст которого имеет УНИАН.

В целом стоимость всех необходимых работ на объекте составляет 13,3 млн. грн. Из выделенных в текущем году средств 1 млн грн будет направлен на проектные работы.

Кроме того, в этом году власти города планируют начать реставрацию «с адаптацией к современным требованиям» здания филиала национального музея российского искусства «Детская картинная галерея г. Киева» по ул. Шелковичной, 17А на Печерске (Шоколадный домик). С этой целью в бюджете предусмотрены расходы в сумме 45 тыс. грн на проектные работы. В то же время стоимость соответствующих реставрационных работ оценивается в 5 млн. грн, которые должен профинансировать музей за счет привлеченных средств (кредита, лизинга).