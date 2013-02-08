Украинские военные отправили в РФ еще одну партию ядовитого ракетного топлива

Опасную жидкость в 7 специальных железнодорожных цистернах направлено в Российскую Федерацию с целью дальнейшей утилизации, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Это уже вторая партия меланжа, которую мы отправили из части после возобновления сотрудничества с международной организацией в конце 2012 года. Первые семь цистерн количеством 375 тонн было отправлено в прошлом году 18 декабря », - сообщили военные.

Данное мероприятие состоялось в рамках реализации совместного проекта Украина-ОБСЕ, согласно которому предусмотрен вывоз всего количества опасной жидкости из Харьковщины в количестве более 2,7 тысяч тонн меланжа, хранившегося здесь по состоянию на начало декабря 2012 года.

Финансовую сторону обеспечения данного долгосрочного проекта, который начался в 2009 году, полностью взяли на себя Дания, Испания, Германия, Норвегия, Польша, США, Венгрия, Финляндия, Чехия и Швеция.

После вывоза второй партии меланжа на Харьковщине остается еще более 2,2 тысячи тонн меланжа и веществ других типов.

Меланж — это многокомпонентная смесь азотной кислоты, окиси азота и ингибиторов коррозии. Высокотоксичную жидкость применяют как окислитель ракетного топлива в ракетных двигателях. Окислители на основе азотной кислоты не горят и не взрываются, но они вызывают самовоспламенение некоторых горючих материалов, в том числе ракетного топлива.