Милла Йовович родила девочку

У 31-летней актрисы Миллы Йовович и ее 42-летнего жениха режиссера Пола Андерсона в субботу родилась дочь, передает агентство Associated Press.

По словам пресс-секретаря актрисы, девочка появилась на свет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Ребенка назвали Эве Габо (Ever Gabo).

Йовович и Андерсон встретились в 2002 году на съемках фильма "Обитель зла". Андерсон являлся продюсером и режиссером этой картины, а Йовович снималась в ней в главной роли. Как напоминает Лента.ру, ранее актриса была замужем за актером Шоном Эндрюсом, а также за французским режиссером Люком Бессоном.