Милла Йовович родила девочку
08:03, 05 ноября 2007Общество
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Ребенка назвали Эве Габо
|Фото АР
По словам пресс-секретаря актрисы, девочка появилась на свет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Ребенка назвали Эве Габо (Ever Gabo).
Йовович и Андерсон встретились в 2002 году на съемках фильма "Обитель зла". Андерсон являлся продюсером и режиссером этой картины, а Йовович снималась в ней в главной роли. Как напоминает Лента.ру, ранее актриса была замужем за актером Шоном Эндрюсом, а также за французским режиссером Люком Бессоном.
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