Прокурор Киевской области требует арестовать экс-премьера Таджикистана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, "Бориспольский горрайсуд рассмотрит в четверг представление прокурора по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в Киевской области о применении к Абдулладжанову временного ареста".

Согласно законодательству, предусмотрено, что в течение 72 часов после задержания по линии Интерпола суд решает вопрос о временном аресте задержанного до начала экстрадиционного процесса. Временный арест ограничивается 40 днями.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля в международном аэропорту “Борисполь” был задержан бывший премьер-министр Таджикистана А.Абдулладжанов, который был оппонентом Президента этой страны Эмомали Рахмона на выборах 1994 года. Задержание произошло, когда А.Абдуллоджонов прибыл в Украину из США.

На родине А.Абдулладжанова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области в 1998 году.

По данным Интерпола, А.Абдулладжанов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

В течение последнего десятилетия А.Абдулладжанов жил в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что в действительности выиграл выборы в 1994 году, и Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.