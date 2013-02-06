Эксперты решили, что 3-месячный ребенок умер по вине врачей

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации Одесского горсовета, комиссия пришла к выводу, что «смерть ребенка можно считать условно предотвратимой, а непроведенное оперативное лечение порока сердца – утраченной возможностью предоставления квалифицированной медицинской помощи».

Как сказано в сообщении, еще до 5 января, когда ребенок был жив, мать обратилась с жалобой в Приморский райотдел милиции. Обращение зарегистрировано в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (неисполнение или ненадлежащее исполнение медработником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного) УК Украины.

Специальная комиссия, возглавляемая вице-мэром Одессы Еленой Павловой, вскрыла ряд недостатков в предоставлении медицинской помощи в Одесской детской больнице №1, уточнили в Департаменте информации.

По итогам ее работы, в частности, предложено «привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц или руководителей структурных подразделений, допустивших нарушения нормативов, стандартов и инструкций организации оказания медицинской помощи, контроля качества и объема медицинской помощи детям». Также предложено разработать и принять на сессии Одесского горсовета «Городскую целевую программу «Здоровье 2012-2014 годы» по дооснащению реанимационного отделения детской больницы №1.

Материалы работы экспертной комиссии переданы в правоохранительные органы.

По словам Е.Павловой, курирующей сферу здравоохранения, сейчас готовится проект распоряжения городского председателя о продлении деятельности экспертной комиссии с целью оптимизации системы детских лечебных учреждений Одессы.

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Как сообщал УНИАН, 15 января Одесский горсовет создал спецкомиссию в связи со смертью 3-месячного ребенка в детской больнице №1. Таким образом руководство мэрии отреагировало на намерения родственников ребенка объявить голодовку под стенами мэрии в связи с его смертью. Родственники ребенка жаловались на нарушения работниками больницы стандартов оказания медицинской помощи, что, по их мнению, привело к гибели ребенка.

Прокуратура Одессы взяла под контроль ход досудебного расследования милицией фактов, изложенных в обращении, связанным со смертью 3-месячного сына гражданки Надежды Хассан.

По данным милиции, ребенка госпитализировали в стационар больницы им. Резника с подозрением на двустороннее воспаление легких. После 20-дневного пребывания в отделении терапии из-за осложнения течения болезни младенца перевели в реанимацию. Врачи грозились отключить ребенка от аппарата искусственной вентиляции легких, если родители дополнительно не заплатят денег. По словам Н.Хассан семья потратила около 75 тыс. грн на лекарства для младенца и более 2,5 тыс. долл, которые якобы были переданы одному из врачей больницы за оказание помощи. Мальчик умер в больнице 5 января.