В Одессе расследуют смерть 3-месячного ребенка в больнице

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации горсовета, уточнив, что руководство мэрии таким образом отреагировало на решимость родственников ребенка объявить голодовку под стенами мэрии в связи с его смертью.

По данным горсовета, родственники ребенка жалуются на нарушение работниками этой больницы стандартов оказания медицинской помощи, что, по их мнению, привело к гибели ребенка.

Экспертам даны кратчайшие сроки, чтобы разобраться в том, обоснованы ли обвинения в адрес медиков со стороны родственников умершего ребенка.

«Задача комиссии – беспристрастно исследовать факты, – отметила Е.Павлова. – Если специалисты сферы здравоохранения придут к выводу, что в смерти ребенка есть вина медиков, они понесут предусмотренную законом ответственность».

Прокуратура Одессы взяла под контроль ход досудебного расследования милицией фактов, изложенных в обращении, связанном со смертью 3-месячного сына гражданки Надежды Хассан.

С учетом получения ее жалобы еще до смерти ребенка, обращение зарегистрировано в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного).

Как рассказали УНИАН в облуправлении милиции, заболевший ребенок поступил в стационар больницы имени Резника два месяца назад с подозрением на двухстороннее воспаление легких. Вопреки ожиданиям родственников, 20-дневное нахождение малолетнего пациента в отделении терапии привело к осложнению протекания болезни – младенца перевели в реанимацию. Отек легких вызвал необходимость подключения его к аппарату искусственной вентиляции, который врачи грозились отключить, если родители дополнительно не заплатят денег.

При этом, как рассказала журналистам мать ребенка, который скончался 5 января, Н.Хассан, в течение безрезультатного лечения семья израсходовала около 75 тыс. грн на лекарства и свыше 2,5 тыс. долларов якобы было передано одному из врачей больницы за оказание помощи.