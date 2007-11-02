Мужчину, который вступился за 17-летнего парня, забили ногами до смерти

В городе Хотин Черновицкой области мужчину, который защитил от избиения 17-летнего парня, молодчики забили ногами до смерти.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, около часа ночи 1 ноября трое неизвестных устроили драку со своим 17-летним товарищем. 53-летний мужчина, который проходил по улице, сделал хулиганам замечание. Молодчики сразу бросили свою жертву и "переключились" на прохожего, которого повалили и стали бить ногами. В результате избиения хулиганы сломали мужчине грудную клетку и повредили внутренние органы, что и повлекло смерть.

Как говорится в сообщении ЦСО УМВД в Черновицкой области, труп 53-летнего мужчины обнаружили утром на одной из улиц города Хотин. На место происшествия выехало руководство УМВД, сотрудники уголовного розыска областного аппарата и местные оперативники. Через несколько часов по подозрению в убийстве сотрудники милиции задержали 22-летнего и двух 17-летних местных жителей.

Также милиция установила, что старший из задержанных и ранее привлекался к уголовной ответственности по ст.127 Уголовного кодекса Украины – истязание.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть пострадавшего). Согласно этой статье за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.