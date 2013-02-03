В Донецкой области за год ликвидировали 25 опасных преступных группировок

В Донецкой области в 2012 году правоохранителями региона были выявлены и ликвидированы 25 опасных преступных группировок, в которые входило 117 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что данными преступными группировками было совершено 131 преступление. В милиции подчеркнули, что по всем 25 ОПГ уголовные дела закончены и направлены в суд.

В милиции также акцентировали, что очень важным для правоохранителей региона было открытие в 2012 году Донецке Центра оперативного реагирования милиции, функционирование которого позволило значительно увеличить количество преступлений, раскрываемых «по горячим следам».

Так, в сравнении с 2011 годом по области количество преступлений, раскрываемых «по горячим следам» выросло в 2 раза (36 %), а по Донецку - превысило 50 %. Это значит, что гораздо больше граждан получили необходимую помощь от правоохранителей в максимально короткие сроки, отметили в областном главке милиции.