Харьковский сурок-прорицатель предсказывает скорую, но холодную весну

Как передает корреспондент УНИАН, степной зверь сурок Тимка II, которого по традиции 2 февраля разбудили в поселке Гайдары Харьковской области, проснулся от зимней спячки и не увидел свою тень – сегодня мрачная погода.

Как объяснили журналистам и другим присутствующим сотрудники биологической станции «Гайдары», где живет Тимка ІІ, это значит, что зима продержится еще шесть недель, а весна, которая «непременно наступит» после этого, будет «несколько прохладной».

Работник биологического факультета Харьковского национального университета имени В.Каразина, начальник биостанции «Гайдары» Виктор Токарь отметил, что в следующем году Тимку ІІ планируют «познакомить с невестой» и, возможно, в будущем они будут делать метеопрогнозы вместе.

Сегодня Тимку ІІ также посвятили в повара и он представил присутствующим собственный рецепт кулеша, которым угостили всех журналистов.

Справка УНИАН. Традиция будить сурка, чтобы он предсказал приход весны, пришла в Украину из США, где День сурка является национальным праздником.