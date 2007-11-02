Сахар в Украине подорожает

Национальная ассоциация сахаропроизводителей «Укрцукор» прогнозирует до конца года повышение цен на сахар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления "Укрцукра" Николай ЯРЧУК сегодня журналистам.

«Себестоимость сахара - 3,1 тыс. грн. за тонну, и цена должна подняться до этой себестоимости», - сказал Н.ЯРЧУК, пояснив, что на сегодняшний день заводы отпускают сахар по 2,6-2,7 тыс. грн. за тонну. По его словам, сегодня производители вынуждены реализовывать сахар по низкой цене для того, чтобы покрыть текущие расходы.

Кроме того, как сообщил Н.ЯРЧУК, в текущем сезоне около 70% сахара производится на давальческих условиях.

Относительно сроков повышения цен, по его словам, такие тенденции уже отмечаются, и, скорее всего, еще до Нового года цена начнет повышаться.

При этом Н.ЯРЧУК подчеркнул, что ажиотажного спроса быть не должно, в текущем сезоне сахара произведено достаточно для удовлетворения внутренних потребностей, кроме того, население в большинстве создало запасы сахара.

Как сообщал УНИАН, в текущем году, по прогнозам «Укрцукра», будет произведено 1,7-1,8 млн. тонн сахара из свеклы нового урожая.

В прошлом сезоне в Украине было перепроизводство сахара, что привело к снижению цен на этот продукт.

Эксперты оценивают внутреннее потребление сахара в Украине за год на уровне 2,2-2,4 млн. тонн.