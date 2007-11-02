Вакцинация от кори и краснухи угрожает генофонду украинской нации?

Масштабная вакцинация от кори и краснухи, которую планирует провести Министерство здравоохранения Украины в марте-апреле 2008 года, приведет к непредсказуемым последствиям, заявляют эксперты.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент общественной организации “Лига защиты общественных прав” Вячеслав КОСТЫЛЕВ отметил, что Минздрав «скрывает от украинцев побочные эффекты, противопоказания и особые предостережения относительно использования «вакцины вируса кори и краснухи живой U.S.P.», которой планируют иммунизировать 8 миллионов украинцев в возрасте от 15 до 29 лет - это самая репродуктивная возрастная прослойка населения Украины. А данная вакцина особенно опасна в период зачатия. Таким образом, через год в нашей стране начнут рождаться больные и изуродованные дети. Это - непоправимый удар по генофонду нации”.

В свою очередь, врач-педиатр Наталия КОЛОМИЕЦ заявила, что Украину хотят сделать заслоном для кори, краснухи и туберкулеза в Европе, а обязательная вакцинация не принесет ожидаемых результатов.

“От рутинной иммунизации отказались многие страны, в частности, в Англии ее нет уже 100 лет, в России – 10. Специалистами доказано, что самый надежный иммунитет к инфекции вырабатывается, когда человек переболеет этой болезнью. Хочу обратить внимание на то, что упомянутая вакцина выращена на клетках абортированных плодов эмбрионов. Этот клеточный материал может быть засеян другими вирусами, которые вызывают генетические и онкогенетические заболевания. И это будет введено в организм молодого поколения Украины – а это четверть населения”, – отметила она.

Н.КОЛОМИЕЦ обратила внимание на побочные эффекты, указанные в аннотации производителя данной вакцины, - лихорадка, артралгии среди девушек-подростков и женщин, энцефалиты, вероятны случаи тромбоципении и анафилактические реакции. По ее словам, существует особая угроза для женщин, которые могут забеременеть, поэтому зачатие следует избегать на протяжении 28 дней после вакцинации.

Как сказала биолог Тамара ВЕБЕРОВА, иммунитет, который формируется после прививок, не гарантирует защиты от заражения и действует довольно короткий период времени, а не всю жизнь, как это декларируется.

“Это подтверждают эпидемии кори и дифтерии в Украине и перманентная эпидемия туберкулеза, которая с каждым годом набирает все больших оборотов. Также значительно растет количество больных с поствакцинальными осложнениями, которые замалчиваются и не фиксируются врачами, а сам диагноз “поствакцинальное осложнение” подменяется другим, обычно, ОРВИ. Между тем, наблюдается сдвиг возрастной планки болезней у детей - они массово болеют теми болезнями, которыми должны были бы переболеть во взрослом возрасте. С этим связывают всплеск детской онкологии в мире," – отметила Т.ВЕБЕРОВА.

По ее мнению, “управляемость болезни” вакцинами – понятие ложное, а на смену эпидемиям приходят болезни, которые убивают человека медленно: рак, СПИД, синдром хронической усталости. Их развитие ученые связывают с прививками от разнообразных болезней, сказала она.

В свою очередь, в комментарии УНИАН президент «Совета защиты прав и безопасности пациентов» Виктор СЕРДЮК отметил, что Минздрав проводит принудительную вакцинацию, не беспокоясь о последствиях. «Физического принуждения нет – никто в кандалы не заковывает, не привязывает к стулу и не заставляет вакцинироваться. Но создается такая атмосфера, что людей заставляют делать прививки. Любое медицинское вмешательство нуждается в информированном согласии. Только после того, как человек знает о пользе, риске, вреде и альтернативных методах защиты от инфекции, он сможет осознано принимать решение о вакцинации, и это считается правильным», - сказал эксперт.

По словам В.СЕРДЮКА, сегодня, к сожалению, не ведется статистика осложнений, вызванных вакцинацией. «Из моего личного опыта могу констатировать, что были обращения в нашу организацию пациентов, которые пострадали так или иначе от неблагоприятных последствий вакцинации – это было», - добавил он. Как сказал В.СЕРДЮК, вся медицинская документация, которая об этом говорит, исправлена, переделана и недостаточна.

«На моей практике были случаи и серьезных осложнений. Например, у маленького мальчика после прививки БЦЖ развилось воспаление тазобедренного сустава. Этот новорожденный может остаться инвалидом», - заявил эксперт.

Справка УНИАН. Министерство здравоохранения Украины в марте-апреле 2008 года планирует провести кампанию по иммунизации против кори и краснухи.

По словам заместителя главного санитарного врача Украины Людмилы МУХАРСКОЙ, дополнительная иммунизация связана с мощным инфекционным всплеском в 2006 году - тогда корью заболело свыше 46 тысяч украинцев, пять - умерли. Она отметила, что если не провести дополнительную вакцинацию, уже через 5 лет в Украине будет свыше 90 тысяч больных.

Планируется вакцинировать дополнительно 8 миллионов чел. в возрасте от 15 до 29 лет. Эти возрастные границы обусловлены тем, что 90% из тех, кто болел корью в прошлом году, - взрослые люди, как правило студенты.