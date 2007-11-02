В эксклюзивном интервью журналу «Профиль» экс-министр финансов, советник премьер-министра Игоря Юшко прогнозирует появление третьей мировой валюты: «Это может произойти лет через 20-25, но не на базе одной страны, а, скажем, когда свои усилия объединят Китай, Япония и другие страны региона – Южная Корея, Малайзия, Индонезия и т.д.».

«Ведь Международная финансовая система не может опираться лишь на одну резервную валюту. Евро возник как ответ доллару, и финансовый мир стал как минимум биполярным. А наибольшая устойчивость будет при трех международных резервных валютах», – объясняет эксперт.

Продолжение интервью читайте в №11 журнала «Профиль»