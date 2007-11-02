Юшко прогнозирует появление третьей мировой валюты
14:01, 02 ноября 2007Общество
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Эксперт дал интервью "Профилю"
|Игор Юшко
«Ведь Международная финансовая система не может опираться лишь на одну резервную валюту. Евро возник как ответ доллару, и финансовый мир стал как минимум биполярным. А наибольшая устойчивость будет при трех международных резервных валютах», – объясняет эксперт.
Продолжение интервью читайте в №11 журнала «Профиль»
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