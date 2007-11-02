Похищение Юлии Бондаренко организовал психически больной бизнесмен

Прокуратура Запорожской области в связи с исчезновением Юлии БОНДАРЕНКО - дочери известной спортсменки, чемпионки Европы по плаванию Светланы БОНДАРЕНКО возбудила уголовное дело по факту похищения человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облпрокуратуры, уголовное дело возбуждено прокуратурой Шевченковского района г. Запорожья по результатам проверки, проведенной Шевченковским РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области.

"25 октября 2007 г. в Шевченковский райотдел милиции обратилась известная запорожская спортсменка С.БОНДАРЕНКО с заявлением об исчезновении ее несовершеннолетней дочери Юлии. По данному факту РОВД была проведена проверка, однако обстоятельства исчезновения 15-летней Юлии БОНДАРЕНКО полностью не выяснены, хотя полученные сведения свидетельствуют, что ребенок мог уехать из дома вместе с мужчиной, личность которого известна правоохранителям", - сообщили в пресс-службе. С учетом результатов проверки прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины "Похищение человека", добавили в пресс-службе.

На данный момент прокуратурой по делу проводится досудебное следствие.

По словам самой С.БОНДАРЕНКО похищение ее дочери организовал бизнесмен Валерьян ГОРБАЧЕВ. Неофициально информацию о вероятной причастности к исчезновению девочки УНИАН подтвердили и в руководстве УМВД Украины в Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, ранее В. ГОРБАЧЕВ уже фигурировал в деле по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Органами прокуратуры Запорожской области вопрос о возбуждении уголовного дела решался 14 дней, и к моменту возбуждения уголовного дела задержанный, которого доставили в Вольнянский РОВД, при не установленных обстоятельствах скрылся.

По данным правоохранителей, подозреваемый - уроженец Грузии, страдает психическими заболеваниями.