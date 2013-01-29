Антимонопольщики пока не заинтересовались повышением тарифов от Киевстар

Антимонопольный комитет Украины может заняться расследованием причин повышения тарифов на мобильную связь компанией «Киевстар» только по факту повышения этих тарифов. Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, сообщил глава Комитета Василий Цушко.

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«Насколько я понял из сообщений СМИ, повышение тарифов компанией «Киевстар», занимающей значительный сегмент рынка мобильной связи в Украине, возможно после 1 февраля. Если намерения станут фактом, АМКУ запросит необходимую информацию, проанализирует ее и, если мы увидим нарушение конкурентного законодательства, наша реакция будет законной и справедливой», - сказал В.Цушко.

Он обратил внимание, что на данном этапе АМКУ не ведет никаких расследований в отношении тарифной политики компании «Киевстар», а руководство Комитета не встречалось и не обсуждало с руководством мобильного оператора эту тему.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи, компания «Киевстар» намерена повысить цены в 50 тарифных планах с 1 февраля: на 15-30% вырастет абонплата в 16 тарифных планах для контрактных абонентов, с 5 февраля - в 29 тарифных планах для prepaid-абонентов. Повышение коснется, в частности, таких популярных тарифных предложений, как "25 миллионов", "Единая страна", "Djuice Безлим". В ряде тарифных планов увеличится плата за предоставление бесплатных SMS-сообщений с 10 до 15 грн (объем предоставляемого пакета вырастет со 100 до 150 сообщений). Для абонентов тарифных планов без ежедневной абонплаты, таких как "Единая цена" и "С нами лучше", на 15-25% повысится стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков. Кроме того, компания вводит минимальный объем средств на счету, который должен оставаться после пользования любой услугой - 0,01 грн.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстара» в 2011 составил почти 13,1 млрд грн.