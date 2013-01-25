Клиенты «Киевстара» будут платить больше за мобильную связь

Крупнейший оператор мобильной связи на украинском рынке — компания "Киевстар" — повышает тарифы сразу в 50 своих тарифных планах. Как сообщает издание "Коммерсант-Украина" компания пошла на такой шаг после достижения в декабре договоренностей с Антимонопольным комитетом (АМКУ) о снижении цен. В "Киевстаре" заверяют, что требования АМКУ выполнены, и повышение коснется незначительного числа абонентов. В МТС опасаются, что такой шаг может спровоцировать комитет на новые расследования.

Повышение тарифов произойдет 1 февраля — на 15-30% вырастет абонплата в 16 тарифных планах для контрактных абонентов, с 5 февраля — в 29 тарифных планах для prepaid-абонентов. Повышение коснется, в частности, таких популярных тарифных предложений, как "25 миллионов", "Единая страна", "Djuice Безлим". В ряде тарифных планов увеличится плата за предоставление бесплатных SMS-сообщений с 10 до 15 грн (объем предоставляемого пакета вырастет со 100 до 150 сообщений). Для абонентов тарифных планов без ежедневной абонплаты, таких как "Единая цена" и "С нами лучше", на 15-25% повысится стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков. Кроме того, компания вводит минимальный объем средств на счету, который должен оставаться после пользования любой услугой — 0,01 грн.

Одна из основных причин повышения тарифов "Киевстара" — попытка стимулировать абонентов переходить на новые пакетные предложения, считает заместитель директора исследовательской компании GfK Ukraine Глеб Вышлинский. Вместе с повышением абонплаты в старых тарифных планах компания с 5 февраля в два раза снижает стоимость перехода на новые.

В МТС официально не комментируют изменение тарифов конкурента. Однако источник "Ъ" в руководстве компании удивлен таким шагом. "Это кажется крайне непродуманным, поскольку произошло всего через месяц после заключения компромисса с АМКУ. Это может вызвать новые проверки операторов",— заявил собеседник издания.

Первый заместитель главы АМКУ Рафаэль Кузьмин вчера заверил, что ему неизвестно о повышении цен "Киевстаром". "Наши договоренности они выполнили,— заявил чиновник.— Мы не обязывали компанию информировать нас об изменении тарифов, но я в пятницу с ними это обсужу". В конце декабря стороны договорились о снижении отдельных тарифов на 10-25%, по словам господина Кузьмина, экономия абонентов должна была составить 1 млрд грн (4% от совокупной выручки "Киевстара" и МТС за 2011 год).