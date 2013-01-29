Главное за день: обзор топ-новостей

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Лидер ХАМАС не исключил создания конфедерации Палестины и Иордании

Палестинцы могут объединиться с Иорданией в рамках конфедерации, но не ранее, чем создадут собственное государство.

Кожара заявляет, что Украина думает об ассоциированном членстве в Таможенном союзе

Украина не исключает возможности ассоциированного членства в Таможенном союзе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

Дефицит платежного баланса Украины в 2012 году превысил $ 4 млрд

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года, по сравнению с 2011 годом, увеличился в 1,7 раза - до 4,174 млрд долл.

У Алматы разбился пассажирский самолет: никто не выжил

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, самолет "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", выполнявший авиарейс № 760 по маршруту "Кокчетав-Алматы", разбился сегодня утром, не долетев примерно 5 километров до аэропорта Алматы.

Рыбак отказался созвать внеочередную сессию ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак отказался созвать внеочередную сессию парламента для рассмотрения ситуации вокруг экс-премьера Юлии Тимошенко. 1 февраля он проведет совещание с председателями фракций относительно подготовки вопросов, которые оппозиция требует рассмотреть на внеочередной сессии.

Пукач приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство Гонгадзе

Бывший начальник Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Милиция ищет бомбу в киевском Главпочтамте

Милиция проверяет сообщением о заминировании здания на Крещатике, где проходит собрание по формированию Общественного совета при КГГА.

Беркут окружил активистов возле КГГА

Бойцы спецподразделения МВД «Беркут» окружили общественных активистов возле Киевской городской государственной администрации. Из-за этого иностранные дипломаты, в частности из Индии и США, не могли войти в здание Киевской городской государственной администрации.