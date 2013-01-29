Рыбак соберет глав фракций, чтобы обсудить требования оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак намерен провести в пятницу совещание с руководителями депутатских фракций, чтобы к понедельнику на заседание Согласительного совета подготовить предложения относительно рассмотрения вопросов, которые оппозиция предлагала рассмотреть на внеочередной сессии парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом руководитель парламента сообщил сегодня в интервью журналистам после встречи с представителями фракции «Батькивщина», которые, по его словам, «категорически требовали подписания распоряжения о проведении внеочередной сессии Верховной Рады Украины».

«Инициаторы проведения внеочередной сессии не собрали надлежащего количества подписей народных депутатов, поскольку после проверки в Аппарате парламента из 158 подписей 7 не отвечали оригиналам, а еще 10 подписей - вызывали сомнение, потому что они поставлены против фамилий народных депутатов, которых на время сбора подписей не были на территории Украины, о чем говорится в обращении народного депутата в адрес руководителя парламента. Следовательно, фактически есть только 141 подпись народных депутатов Украины, которые не вызывают сомнения, вместо необходимых по Конституции 150 подписей», - сказано в сообщении пресс-службы ВР.

Руководитель парламента высказался за необходимость обсудить этот вопрос и в пятницу с лидерами фракций, и в понедельник на заседании Согласительного совета.

Как сообщал УНИАН, три оппозиционных фракции собрали и 24 января официально передали главе парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР относительно нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, по рассмотрению вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и выражению недоверия генеральному прокурору.

В соответствии с Регламентом парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок по получении такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем председатель ВР В.Рыбак 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов.

Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будут приняты никакие решения, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение будет стоить бюджету более 3 млн. 600 тыс. грн.

Сегодня, 29 января, в пресс-службе парламента сообщили, что Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады дано поручение установить законность инициативы о проведении внеочередной сессии.

Также сегодня В.Рыбак заявил, что нецелесообразно на этой неделе созывать внеочередную сессию парламента, потому что 5 февраля начинается очередная, вторая сессия ВР седьмого созыва.