Возле Алма-Аты разбился пассажирский самолет: выживших нет
11:34, 29 января 2013Мир
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Возле Алма-Аты разбился пассажирский самолет с 15 пассажирами на борту.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, самолет "Chellenger-200" АО "Авиакомпания SCAT", выполнявший авиарейс №760 по маршруту "Кокчетав-Алма-Аты", разбился сегодня утром, не долетев примерно 5 километров до аэропорта Алма-Аты, передает РИА «Новости».
На борту самолета находились 5 членов экипажа и 15 пассажиров, по предварительным данным, выживших нет.
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
Challenger 200 / Фото: Hermann Hammer - Wikipedia
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