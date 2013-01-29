Беркут и милиция ищут бомбу в киевском Главпочтамте

Милиция проверяет сообщение о заминировании здания на Крещатике, где проходит собрание по формированию Общественного совета при КГГА.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня по спецлинии «102» в дежурную часть столичной милиции поступил звонок от помощника народного депутата. Он сообщил, что в зале, где проводится избрание членов в Общественный совет при КГГА, к нему подошел неизвестный и проинформировал, что «через несколько минут здесь прозвучит взрыв».

По адресу Крещатик, 22 выехали работники взрыво-технической службы, экспертов-криминалистов, кинологи, следственно-оперативные группы и патрульные милиционеры. Также на место прибыли работники МЧС и бригады скорой помощи.

В настоящее время опасных взрывных приборов и предметов не выявлено. Проверка продолжается.

Как передает корреспондент УНИАН, к зданию Главпочтамта, где проходит учредительное собрание по формированию Общественного совета при КГГА, стянуты милиция и бойцы спецподразделения МВД “Беркут”.

В самом здании проход к лифту, которым можно подняться на этаж, где проходит собрание, перекрывают сотрудники милиции, не пропуская журналистов.

По словам очевидцев событий, недавно из здания Главпочтамта вывели представителя ВО “Свобода”, которому нужно было оказать медицинскую помощь после получении удара по голове.

Как сообщал УНИАН, по данным ВО «Свобода» на учредительном собрании по формированию Общественного совета при КГГА происходят столкновения.

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