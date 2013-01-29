Беркут окружил активистов возле КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 бойцов «Беркута» следят за представителями общественных организаций, которые пытаются войти в здание КГГА, чтобы обратиться к Александру Попову по поводу ситуации с собранием Общественного совета при КГГА, которое проходило сегодня в помещении Главпочтамта.

Двери в КГГА закрыты и к представителям общественных организаций пока никто не выходит.

Как сообщал УНИАН, по данным ВО «Свобода», сегодня на учредительном собрании по формированию Общественного совета при КГГА происходили столкновения.

В сообщении партии отмечалось, что 29 января 2013 года во время избрания Общественного совета при Киевской городской государственной администрации «журналисты» крепкого телосложения осуществили нападение на народного депутата Украины от фракции ВО «Свобода» Эдуарда Леонова.

Отмечается, что «накануне, 28 января, состоялось Учредительное собрание по избранию Общественного совета при КГГА. Председателем совета был избран «свободовец» Владимир Свентицкий, также определены заместители председателя. Протокол с соответствующими решениями департамент КГГА отказался зарегистрировать. Свои действия чиновники мотивировали отсутствием на заседании членов провластной инициативной группы и отчета предыдущего председателя Общественного совета. Однако, почему члены инициативной группы не появились на заседание, осталось загадкой, ведь именно они назначили собрание на этот день».

Сегодня на собрании по созданию Общественного совета «в течение нескольких часов из-за постоянной потасовки «инициативная группа» не смогла принять ни одного решения», заявили в партии.

Позже в столичном главке милиции сообщили, что проверяют сообщение помощника народного депутата о заминировании здания, где проходит собрание по формированию Общественного совета при КГГА.

Затем секретарь собрания Роман Хорольский (Международная общественная организация «Совет свободы») заявил УНИАН, что представители ВО “Свобода” сорвали учредительное собрание по формированию Общественного совета при Киевской горгосадминистрации, которое проходило сегодня в помещении Главпочтамта на Крещатике.

По его словам, работа собрания приостановлена из-за событий, которые начали происходить после прихода людей, которых сопровождал народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко.

“На меня и на председателя учредительного собрания депутат Ильенко с группой людей в масках напали и около 10 минут били руками и ногами, пока мы лежали на полу. Нанесли нам множество телесных повреждений. Сейчас нас осматривает скорая, и милиция принимает заявления и объяснения”, - заявил Р.Хорольский.

Он утверждает, что нападение было совершено у входа в Главпочтамт, когда они спустились с 7-го этажа здания, где проходило собрание, чтобы дать комментарии журналистам.

«Пресса пригласила нас, чтобы взять комментарии, и сразу на нас напали. Затем вся эта группа прорвалась на 7-й этаж, где проходило собрание. Начали распылять газ и бить других людей, уничтожать имущество... В это время “Свобода” в помещении просто повыбивала двери, окна, газовые баллончики против людей применила, а здесь собралось сегодня около 500 человек...», - заявил Р.Хорольский.

По его информации, количество нападающих быстро увеличивалось, и милиция, прибывшая на место событий, не успевала их останавливать.

«Не может помешать оперативно. Их количеством большое, и они прорывают в разных местах кордоны. Здесь много милиции и «Беркут», - заметил Р.Хорольский.

В КГГА ситуацию не будут комментировать, объясняя, что собрание проводит инициативная группа Общественного совета.

Кроме того, сегодня на месте проведения собрания по формированию Общественного совета при КГГА искали бомбу.

Сообщение о заминировании здания на Крещатике оказалось ложным, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Напомним, сегодня в 11.35 по спецлинии «102» в дежурную часть столичной милиции поступил звонок от помощника народного депутата. Он сообщил, что в зале, где проводится избрание членов в Общественный совет при КГГА, к нему подошел неизвестный и проинформировал, что «через несколько минут здесь прозвучит взрыв».

По адресу Крещатик, 22, выехали работники взрыво-технической службы, эксперты-криминалисты, кинологи, следственно-оперативная группа и патрульные милиционеры. Также на место прибыли работники МЧС и бригады скорой помощи.

По результатам проведенной проверки опасных взрывных приборов и предметов не выявлено, отметили в ОСО.