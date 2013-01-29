Иностранные дипломаты не могут попасть в здание КГГА

Двери КГГА закрыты, поскольку в него пытаются войти и представители общественных организаций, которые не попали на заседание Общественного совета при КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, один из членов делегации сообщил, что в здании КГГА должно состояться дипломатическое мероприятие по случаю годовщины независимости Индии.

В настоящее время около 20 представителей индийской делегации, включительно с Послом Республики Индия в Украине Радживом Кумаром Чандером, стоят на улице рядом с бойцами “Беркута” и ждут какой-то реакции со стороны КГГА.

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В это время к зданию КГГА продолжают прибывать дипломатические представители разных стран, в частности США, Китая, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Турции, Британии.

Как сообщал УНИАН, примерно с 15.00 общественные активисты пытаются попасть в здание Киевской городской государственной администрации. Их окружили около 20 бойцов «Беркута».

Представители общественных организаций хотят войти в здание КГГА, чтобы обратиться к Александру Попову по поводу ситуации с собранием Общественного совета при КГГА, которое проходило сегодня в помещении Главпочтамта.

Двери в КГГА закрыты и к представителям общественных организаций никто не выходит.

Напомним, сегодня на учредительном собрании по формированию Общественного совета при КГГА проходили столкновения.