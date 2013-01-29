Кожара заявил, что Украина думает об ассоциированном членстве в ТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара в ходе встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

По его словам, на сегодняшний день Украина продолжает переговоры с Таможенным союзом о формате сотрудничества и надеется найти компромиссный вариант.

«История существования многих экономических объединений говорит о том, что любая страна может найти точки соприкосновения, каким образом сотрудничать с теми или иными экономическими организациями. Можно говорить и о статусе ассоциированного членства, и о частичном присоединении к тем или иным уставным документам», - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что переговоры о сотрудничестве с Таможенным союзом будут продолжены в текущем году. Сложность этих переговоров, подчеркнул Л.Кожара, заключается в том, что уставные документы Таможенного союза не предполагают частичного присоединения стран к этой организации.