Рыбак отказался созвать внеочередную сессию ВР

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев по итогам встречи оппозиционный депутатов с председателем парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Соболев отметил, что во время встречи депутаты настаивали на том, чтобы В.Рыбак выполнил Конституцию и регламент и подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии.

"К сожалению, позиция председателя Верховной Рады абсолютно противоположной к позиции депутатов, которые собрали 158 подписей, из которых 151 подпись подтверждена отделом кадров, и это является основанием для созыва сессии", - сказал Соболев. «Впервые за все 22 года существования Верховной Рады Украины спикер решил обратиться в регламентный комитет для подтверждения подписей, чего никто никогда не делал», - отметил он. По словам С.Соболева, поскольку сейчас в регламентном комитете нет кворума для проведения заседания, «все застопорилось».

«Но наша позиция остается неизменной: сегодня последний день, когда председатель Верховной Рады должен подписать распоряжение о проведении внеочередной сессии на основании Конституции и закона. И мы четко донесли до него эту позицию", - сказал заместитель председателя фракции "Батькивщина".

С.Соболев рассказал, что депутаты сообщили В.Рыбаку, что, отказываясь созывать сессию, "он создает очень плохой прецедент, поскольку теперь любой народный депутат может остановить работу сессии парламента, требуя проверки подписей возле столов регистрации, утверждая, что кто-то не зарегистрировался лично".

По словам С.Соболева, председатель Верховной Рады, аргументируя невозможность созыва внеочередной сессии, ссылался на заявление «регионала» Владислава Лукьянова, который поставил под сомнение подлинность подписей.

Таким образом, отметил С.Соболев, “является очевидным, что Партия регионов оказывает давление на спикера, запрещая созывать сессию”.

Заместитель председателя фракции "Батькивщина" подчеркнул, что оппозиция и в дальнейшем оставляет за собой право требовать проведения внеочередной сессии согласно Конституции, «а как именно – мы сообщим в ближайшее время».

Как известно, сегодня на встречу с председателем ВР руководство фракции "Батькивщина" делегировало народных депутатов С.Соболева, Арсена Авакова, Андрея Павловского, Павла Петренко, Татьяну Слюз, Леонида Емца и Олега Канивца.

На внеочередной сессии оппозиция предлагает рассмотреть вопрос об отставке Генпрокурора Виктора Пшонки, а также создать ВСК по расследованию нарушений законодательства в отношении Ю.Тимошенко и Юрия Луценко; рассмотреть вопрос об ответственности руководителей силовых ведомств.