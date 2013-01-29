Свобода прошла маршем по центральным улицам Киева
19:59, 29 января 2013Общество
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"Свобода" прошла центром Киева маршем памяти Героев Крут.
В Киеве сегодня почтили память Героев Крут
Киевская городская организация Всеукраинского объединения "Свобода" прошла по центральным улицам Киева маршем, посвященным памяти героев Крут и годовщине подавления январского мятежа.
Как передает корреспондент УНИАН, марш начался на Майдане Незалежности, несколько сотен партийцев в сопровождении около десятка автобусов милиции прошли к Аскольдовой могиле.
По пути они скандировали лозунги «Слава героям Крут!» и «Слава Украине!».
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