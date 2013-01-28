«Свобода» призывает бойкотировать новый учебник по истории Украины

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН воззвании партии к учителям, ученикам, их родителям «О мерах противостояния уничтожению украинской гуманитарной составляющей образования».

«Каждое самостоятельное и независимое государство образовательную и научную сферу считает первостепенной и стратегической. Образование и наука являются не только идеологической и культурной предпосылкой бытия нации, но ее экономической основой. Учитывая колониальную и холуйскую идеологию нынешней власти, в частности советско-рабское мировоззрение министра образования и науки Д.Табачника, – мы получили наибольшую угрозу для нашего суверенитета», - заявляют в партии.

«Уменьшение проходного балла по украинскому языку при поступлении, отмена экзамена по украинскому языку при завершении бакалаврата, переход на обучение иностранцев с государственного языка на язык враждебного государства – русский, вероятное введение языка оккупанта как предмета в средней школе, основание ассимиляционного конкурса по изучению русского языка «Лукоморье» – все это свидетельствует об объявленной внутри страны войне с языком титульной нации – украинским», - говорится в заявлении «Свободы».

В партии считают, что элементом разрушения самодостаточного национального мировоззрения и его вхождения в мировой контекст является превращение школьного курса зарубежной литературы в курс русской литературы, что должно переориентировать украинских школьников на российские духовные ценности и модели поведения.

«Исключительная роль в этом отведена переписыванию учебников по истории Украины, из которых грубо изъяты исторические факты борьбы нашей нации за право иметь Независимое государство. В частности, из учебника истории для 5 класса изъяты знаменательные «помаранчевые» события 2004 года, факт союзничества СССР с нацистской Германией, борьба УПА с нацистами и портрет Героя Украины Романа Шухевича, Голодомор как геноцид нации, организованный Москвой, масштабная послевоенная русификация украинских школ в 50-х годах, массовые репрессии украинцев в 30-80-е годы, убийственная большевистская коллективизация и атеистическая чума ХХ века, обязательность знания во время вступительных экзаменов биографии Героев Украины Степана Бандеры и Романа Шухевича. Следовательно, уничтожение украинской гуманитарной составляющей образования – продуманный и поддерживаемый извне план не просто министра-украинофоба, но действующего правительства и Президента», - заявляет ВО «Свобода».

В связи с этим партия призывает всеми приемлемыми методами защищать нашу духовную независимость, без которой вся остальная независимость призрачна.

В частности, «Свобода» предлагает «бойкотировать и не принимать вероятный выход имперского учебника по истории Украины путем принципиального обучения лишь по существующим учебниками; организовывать кружки по изучению истории украинской государственности и спецкурсы «Лидеры нации», «Украинские победы», «Украинская военная история» и тому подобное; …отказываться от изучения в школе языка оккупанта – русского как последующего надежного средства ассимиляции украинцев; активно осуществлять национальное воспитание через знаковые нациецентрические факты нашей истории в противовес воссоздаваемой советско-московской идеологии, а следовательно вовлекать молодежь в активную политическую борьбу и противостояние с нынешним реваншистским режимом; постоянно, самыми разнообразными формами и методами демонстрировать свою украинскость».